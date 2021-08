A Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) divulgou o resultado preliminar dos editais de chamamento público nº 001, 002, 003 e 004/2021 do MS Esporte Elite, programa que destinará, no total, R$ 2 milhões para a execução de projetos voltados à formação de equipe de alto rendimento nas modalidades basquetebol, futsal, handebol e voleibol. A publicação pode ser conferida na edição desta segunda-feira (16) do Diário Oficial do Estado (clique aqui para acessar).

Cada edital recebeu apenas uma proposta. Estas foram analisadas e avaliadas pela Comissão de Seleção da Fundesporte na última semana. Os envelopes com as propostas foram abertos durante sessão pública no dia 9 de agosto. As proponentes Associação Atlética Esportiva Pezão (voleibol) e Maracaju Basquetebol Clube/MSB (basquetebol) atenderam os critérios de julgamento e estão habilitadas a prosseguir no processo de seleção.

As entidades interessadas em interpor recurso referente ao resultado preliminar têm o prazo de cinco dias úteis a contar da data da publicação no Diário Oficial, ou seja, até a próxima segunda-feira (23). Os recursos, dirigidos à Comissão de Seleção, deverão ser apresentados por escrito e conter os argumentos e documentos que embasem o pedido de revisão da decisão proferida. Estes devem ser protocolados na sede da Fundesporte, situada à Avenida Mato Grosso, 5778 – Bloco III, Campo Grande (MS), de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 12h e das 13h30 às 17h.

O programa

O MS Esporte Elite objetiva desenvolver o trabalho de aperfeiçoamento técnico, apoiando e fortalecendo clubes para a representação de Mato Grosso do Sul em competições nacionais e internacionais, além de revelar atletas. Com recursos do Fundo de Investimento Esportivo (FIE-MS), a Fundesporte vai destinar R$ 500 mil, por meio de Termo de Fomento, às Organizações da Sociedade Civil (OSC) selecionadas em cada modalidade.

O aporte financeiro só será destinado a clubes que trabalhem com a categoria adulta, com atletas acima de 18 anos (ano base de nascimento 2003) para a disputa dos principais campeonatos nacionais de sua confederação ou liga nacional.