MS está com alerta para baixa umidade e Campo Grande tem o dia mais quente do ano

Em mais um dia de inverno quente, os termômetros atingiram recordes de temperatura em Campo Grande, que teve o dia mais quente do ano, e em diversas cidades de Mato Grosso do Sul.

Além disso, a população de Mato Grosso do Sul também vem sofrendo com a baixa umidade relativa do ar, que chegou em níveis perigosos para a saúde. Comunicado do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) colocou o estado sob alerta para baixa umidade relativa do ar, que chegou a ficar abaixo dos 20% em algumas localidades.

Ao Correio do Estado, o meteorologista Olívio Bahia explicou que a falta de chuva é comum nesta época do ano e como as frentes frias estão passando com baixa frequência, a irradiação do sol chega de forma mais intensa, fazendo com que o tempo fique seco e quente.

“Apesar de fazer calor durante o dia, as noites e manhãs já estão sendo mais frias e vai esquentando com o passar do tempo e, nesse caso, a irradiação solar chega com mais intensidade para nós porque não tem uma frente fria atuando e trazendo nebulosidade”, apontou.

Em relação à chuva, Bahia aponta que o período é naturalmente seco, sendo que a tendência é continuar desta forma, com pontos de chuvas ocasionais, mas sem grandes quantidades de precipitação.

No entanto, no fim de semana, a chuva pode cair na região oeste e sul do estado, mas sem volume significativo capaz de acabar com o tempo seco, já que para isso acontecer seria necessário pelo menos uma tempestade.

CALOR RECORDE

Conforme as medições realizadas pelo meteorologista Natálio Abrahão, os termômetros bateram recordes em Campo Grande, onde a temperatura chegou a 35,2ºC e a umidade relativa do ar ficou em 18%.

Ainda de acordo com as marcações, Água Clara foi a localidade mais quente de todo Mato Grosso do Sul, com máxima de 38,5ºC e umidade relativa do ar de 14%, uma das mais baixas registradas hoje no Estado.

Para o fim de semana, a previsão ainda é de calor, com máxima variando entre 38ºC e 39ºC, céu com poucas nuvens e a umidade do ar pode chegar em 10% amanhã.

Em Sonora a situação foi semelhante à da Capital, com máxima de 35,3ºC e umidade relativa de 20%. Por lá, a sexta-feira começa com névoa seca e mínima de 21ºC, mas o termômetro deve atingir 40ºC durante o dia.

Em Coxim e Ribas do Rio Pardo, o calor variou entre 37,7°C e 37,1º°C, com umidade entre 15% e 18%. Amanhã, a alta temperatura persiste, com máximas que variam entre 39ºC e 40ºC, mas, ambas cidades começam o dia com 20ºC.

O calor também está intenso na região de fronteira com o Paraguai. Em Ponta Porã, a máxima chegou a 32,°C e a umidade estava mais alta, com a taxa em 32%.

Para os próximos dias, a previsão é de ainda mais calor. Na sexta, os termômetros podem chegar a 37ºC, contudo, pode ter pancadas de chuvas e queda de granizo.

A possibilidade de trovoadas isoladas continuam para o fim de semana, quando o mínimo será entre 16ºC e 18ºC, já a máxima pode variar de 27ºC e 36ºC.

Confira a máxima de cada cidade nesta quinta-feira:

LOCAL TEMP. MÁXIMA UMIDADE DO AR

SONORA 35,3°C 20%

COXIM 37,7ºC 15%

COSTA RICA 34,9°C 17%

CHAPADÃO DO SUL 34,3°C 19%

PARANAÍBA 36,6°C 15%

SÃO GABRIEL D’OESTE 34,6ºC 20%

CAMAPUÃ 35,4°C 23%

CORUMBÁ 34.7ºC 39%

MIRANDA 36,4% 27%

AQUIDAUANA 35,5% 26%

CAMPO GRANDE 35,2°C 18%

FÁTIMA DO SUL 36,9°C 24%

BATAGUASSU 35,6°C 21%

RIBAS DO RIO PARDO 37,1°C 18%

ÁGUA CLARA 38,5ºC 14%

TRÊS LAGOAS 36,6ºC 19%

SANTA RITA DO PARDO 36,3°C 21%

RIO BRILHANTE 36,5°C 41%

DOURADOS 35,8% 24%

PONTA PORÃ 32,8% 28%

BONITO 35,2°C 31%

AMAMBAI 34,3°C 28%

PORTO MURTINHO 36,8°C 30%

IVINHEMA 35,5°C 25%

JUTI 35,2°C 28%





