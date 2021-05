O boletim epidemiológico desta segunda-feira, dia 24, trouxe a confirmação de mais 1.175 casos novos. Se somados desde do início da pandemia, já contabilizamos 278.052 casos confirmados. Estão em isolamento domiciliar 15.886 e 1.168 estão internados. Quanto as vidas perdidas por conta da doença, somamos no total 6.492. 31 só nas últimas 24 horas.

E Mato Grosso do Sul segue no topo do ranking de estados brasileiros com melhor desempenho na vacinação. Aqui, 25,48% da população adulta receberam a 1ª dose do imunizante. Até o momento foram vacinadas 1.050.698 pessoas, sendo 715.816 com a primeira dose e 334.882 com a segunda dose. O secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, explicou que foi enviado ao Ministério da Saúde levantamento enviado por cada município sobre o número de doses de Coronavac que necessitavam para a aplicação da segunda dose.

A Capital Campo Grande receberá 4.090 doses de Coronavac que fazem parte do lote de vacina que seria devolvido ao Distrito Sanitário Especial Indígena (Dsei). Em 7 de abril, o Dsei realizou o empréstimo a SES de doses de vacina Coronavac para auxiliar no processo de imunização da população, mediante a devolução escalonada dessas doses.