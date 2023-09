MS inicia semana com 4,3 mil vagas de emprego em diferentes setores

Para quem busca uma oportunidade no mercado de trabalho, a Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) começa a semana com 4,3 mil vagas de empregos em diferentes cidades do Estado. As chances são para diferentes setores, como comércio, serviços, setor industrial e construção civil.

Em Campo Grande tem 1.698 vagas disponíveis, entre elas 152 de auxiliar de limpeza, 120 para auxiliar de linha de produção, assim como pedreiro (79), operador de caixa (49), ajudante de carga e descarga de mercadorias (47), atendente de lanchonete (29) e auxiliar de armazenamento (38), entre outros.

Para Dourados, maior cidade do interior do Estado, são 413 oportunidades no mercado. Nesta lista estão vagas de auxiliar de linha de produção (40), motorista entregador (20), operador de processo de produção (20), classificador de grãos (10), assistente administrativo (10).

Polo industrial do Estado, em Três Lagoas a Funtrab tem 215 vagas. As oportunidades aparecem em diferentes setores, entre eles motorista carreteiro (20), pedreiro (20), oficial de serviços gerais na manutenção de edificações (15), operador de caixa (12), atendente de lojas (10) e auxiliar de limpeza (6), entre outros.

Quer for pessoalmente nas unidades da Fundação em busca das vagas precisam levar RG, CPF e Carteira de Trabalho, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30, para concorrer às vagas e também requerer Seguro-Desemprego. (Confira a lista completa).