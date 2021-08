Reflexos do trabalho de imunização, Mato Grosso do Sul tem hoje a menor média de mortes deste ano. Nesta terça-feira, dia 10, o boletim epidemiológico registrou apenas oito óbitos. Média móvel de 17,1 mortes ao dia. Se somados, desde o início da pandemia, já contabilizamos 9.090 vidas sul-mato-grossenses perdidas em consequência da doença.

O boletim ainda trouxe a confirmação de mais 443 casos novos, totalizando 360.942 casos confirmados desde o início da pandemia. Destes casos confirmados, 3.759 estão em isolamento domiciliar e 451 precisaram de internação. Já quanto a vacinação, Mato Grosso do Sul aplicou até o momento 2.522.756 doses, sendo 1.534.006 com a primeira dose, 756.440 com a segunda dose e 232.310 com dose única. Hoje, o percentual da população do MS com esquema vacinal completo é de 35,19%.