Mato Grosso do Sul poderá ter um conjunto de ações voltadas à conscientização sobre doenças cardiovasculares em mulheres. É o que prevê o Projeto de Lei 14/2023, protocolado nesta quarta-feira (8) pelo deputado Neno Razuk (PL) na Assembleia Legislativa. A proposta institui a campanha “Com o Coração de Mulher”, a ser celebrado, anualmente, na semana do dia 14 de maio.

A data foi escolhida porque 14 de maio é o Dia Nacional da Conscientização das Doenças Cardiovasculares na Mulher, de acordo com o primeiro artigo do projeto. A finalidade da campanha é orientar as mulheres sobre o diagnóstico precoce e a prevenção de doenças cardiovasculares. Na justificativa da proposta, o parlamentar informa que essas doenças estão entre as enfermidades crônicas não transmissíveis que mais matam no mundo.

Na semana da campanha, serão realizadas palestras, audiências públicas, seminários, conferências e outras ações, que visem à conscientização e à orientação sobre atividades de prevenção da saúde cardiovascular. De modo detalhado, essas atividades são relativas à educação alimentar e nutricional, com incentivo de hábitos saudáveis e redução de peso; e aos exames de prevenção e controle da hipertensão arterial.

O projeto seguirá para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR). Caso receba parecer favorável quanto à constitucionalidade, continuará tramitando na Casa de Leis, com votações nas comissões de mérito e em sessões plenárias.