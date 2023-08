MS receberá quatro novos presídios; Flávio Dino e Simone lançam programa no Estado

O ministro da Justiça, Flávio Dino, lança nesta segunda, em Mato Grosso do Sul l, o Programa de Ação na Segurança (PAS) e o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci 2) para o Mato Grosso do Sul.

Ao todo, serão R$ 121 milhões em investimentos para a Segurança Pública de Mato Grosso do Sul, que garantirão quatro novos presídios federais.

Flávio Dino anunciará ainda a construção de quatro unidades prisionais e entregará 82 viaturas e equipamentos (pistolas, insumos para perícias, detectores de metais, entre outros) para o fortalecimento da segurança pública do estado.

O evento contará com a participação do governador Eduardo Riedel e da ministra Planejamento e Orçamento, Simone Tebet.

A entrega acontece às 11 horas, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo.

