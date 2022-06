A Secretaria de Estado de Saúde (SES/MS) divulgou nesta terça-feira (31) o novo boletim epidemiológico da Covid-19, que registrou na última semana 2.594 novos casos da doença e quatro óbitos em Mato Grosso do Sul.

Dos 2.594 novos casos registrados no boletim, o município com maior incidência é Campo Grande, com 580, seguido por Três Lagoas (164), Dourados (132), Naviraí (123), Ivinhema (105) e Maracaju (96). Os números das outras cidades podem ser conferidos aqui.

Os quatro óbitos são referentes uma mulher de 77 anos, moradora de Dourados; uma mulher de 75 anos, de Água Clara; um homem, de 77 anos, morador de Campo Grande, e um homem, de 75 anos, morador de Maracaju.

De 2.740 casos ativos no Estado, 32 são pessoas hospitalizadas. 26 estão em leitos clínicos e seis em leitos de UTI.

A taxa de ocupação de leitos UTI/SUS adulto por macrorregião de intern ação é de 64% em Campo Grande, 64% em Dourados, 41% em Corumbá e 14% em Três Lagoas.

Boletim Epidemiológico COVID-19 – 2022.05.31