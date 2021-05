Mato Grosso do Sul teve a manhã mais fria do ano nesta segunda-feira (24) com mínima de 2ºC. A temperatura foi registrada às 6h, pela estação meteorológica de Iguatemi, no extremo sul do Estado.

Veja abaixo as temperaturas mínimas registradas em algumas cidades do Estado, conforme dados do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia):

Rio Brilhante: 2,6ºC

Itaquiraí: 6ºC

Aral Moreira: 7,4ºC

Ponta Porã: 8,1ºC

Itaporã/Dourados: 8,9ºC

Campo Grande: 10,5ºC

Três Lagoas: 11,9ºC

Costa Rica: 13ºC

Corumbá: 16,7ºC

A boa notícia para quem não gosta de frio é que a partir de terça-feira (25) as temperaturas começam a subir, com mínima em MS de 13ºC. Na quarta, a máxima no sul do Estado fica em 24ºC e na quinta já deve fazer calor de 27ºC na região do extremo sul.

Campo Grande já terá um dia mais quente a partir de terça, com máxima na casa dos 27ºC e de 29ºC na quarta-feira.

Vem mais frio por aí…

O Climatempo prevê a chegada de uma nova onda de frio a partir do dia 31 de maio, que pode causar geada em algumas regiões de MS. “A previsão é de que essa onda de frio da virada do mês seja mais intensa do que a esperada para a semana que vem. Os modelos meteorológicos estão indicando frio intenso, muita geada no Sul e geada também no Sudeste e no Centro-Oeste”.