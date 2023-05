MS registra 330 novos casos de covid em sete dias

Em uma semana, Mato Grosso do Sul registrou 330 novos casos de covid com cinco mortes. Os dados foram divulgados hoje (9) pela SES (Secretaria de Estado de Saúde) como parte do Boletim Epidemiológico Covid-19.

Também ocorreram cinco mortes de pacientes que residem em Dourados, Jardim, Ponta Porã e dois deles, em Campo Grande.

A Capital é o município com maior quantidade de novos casos confirmados, com 156, seguida por Dourados, com 51.

Desde o início da pandemia foram registrados 312.017 casos e 11.041 mortes no Estado. Em 2023 já foram confirmados 18.808 casos de covid, com incidência de 662,4 casos a cada 100 mil habitantes e o total de óbitos é de 104.

Atualmente 19 pessoas estão hospitalizadas no Estado, e cinco delas encontram-se em UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Para evitar a disseminação da doença, 1.163 pessoas estão em isolamento domiciliar.

O boletim completo pode ser acessado aqui.

A SES mantém o Plantão CIEVS (Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde) Estadual para receber notificações de casos da doença e manter atualizada a base de dados. Os contatos são:

DISQUE-NOTIFICA

0800-647-1650 (expediente)

(67) 3318-1823 (expediente)

(67) 98477-3435 (ligações, SMS, WhatsApp – 24 horas)

E-NOTIFICA

cievs@saude.ms.gov.br (expediente)

cievs.ms@hotmail.com (24 horas)