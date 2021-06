Além dos altos índices de ocupação de leitos destinados ao tratamento da Covid-19, Mato Grosso do Sul voltou a registrar alto números de novos casos diariamente. Somente nas últimas 24 horas, foram confirmados mais 1.952 casos novos. O número consta no boletim epidemiológico desta terça-feira, dia 01, que trouxe ainda a soma de 292.677 casos confirmados desde o início da pandemia. Deste total, 20.866 estão em isolamento domiciliar e outros 1.331 estão internados. 762 em leitos clínicos e outros 569 apresentaram piora no quadro e precisaram ser internados em leitos de UTI. Também foram anunciadas mais 52 mortes por consequência da Covid-19. 6.867 vidas perdidas desde o início da pandemia.