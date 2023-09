MS registrou 34 casos e duas mortes por covid na última semana

Nos últimos sete dias Mato Grosso do Sul registrou 34 casos de covid-19 e duas mortes devido a doença. Estes dados constam no boletim divulgado nesta terça-feira (05) pela SES (Secretaria Estadual de Saúde). Ao todo 23 cidades confirmaram ocorrências.

As duas mortes registradas foram em Campo Grande, de um homem de 84 anos, que apresentava doença neurológica crônica e uma mulher de 89 anos, com doença cardiovascular e respiratória.

Dos novos casos o município de Costa Rica lidera a lista com 16 ocorrências, seguida por Santa Rita do Pardo (13), Dourados (9), Chapadão do Sul (5), Cassilândia (4), Iguatemi (4), Naviraí (4), Coxim (3), Nova Andradina (3), Ponta Porã (3), Fátima do Sul (2), Miranda (2), Taquarussu (2), Três Lagoas (2), entre outros.

A orientação das autoridades na área de saúde é que as pessoas continuem se vacinando e completando o seu ciclo de imunização contra doença. (Confira o boletim completo)

Leonardo Rocha, Comunicação do Governo de MS

Foto: Divulgação