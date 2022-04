Mato Grosso do Sul recebe, nos dias 9 e 10 de abril, a etapa regional da Copa do Brasil de Flag Football 5×5 feminino. Organizado pela equipe Campo Grande Cobras (Cobrarés), o campeonato, com a alcunha de “Morena Bowl”, é classificatório para a fase nacional da competição, realizado pela Confederação Brasileira de Futebol Americano (CBFA), que acontece em agosto, em São Paulo (SP).

O “Morena Bowl” conta com o apoio do Governo do Estado, por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte). Os jogos acontecerão no Centro de Convivência do Idoso “Vovó Ziza”, na capital, a partir das 8 horas.

“O flag football, assim como o futebol americano, vem ganhando cada vez mais espaço em nosso estado e já é praticado por muitas pessoas”, diz o diretor-presidente da Fundesporte, Silvio Lobo Filho. “É um prazer para nós sediar um evento como esse, que recebe times de toda a região Centro-Oeste. Com certeza, é mais uma oportunidade de promover a modalidade”, finaliza.

Para Lidiane Alves, presidente do Cobrarés, clube de futebol americano campo-grandense, que organiza o campeonato, essa é uma grande oportunidade de fomentar o esporte na região. “Ao receber os jogos aqui, o comércio local é incentivado a nos apoiar, além de dar visibilidade para nossa modalidade. Podemos mostrar para as crianças que o esporte vai além, e que elas são nossas sucessoras”.

“Através da Fundesporte, conseguimos apoio em praticamente todos os campos da organização. Foi um dos anos que mais tivemos apoio do Governo”, relata Lidiane, que também é atleta e atua como quarterback do time. “Somos a equipe que mais treina no Brasil. Estamos super alinhadas, e a expectativa é sair com o título no fim de semana”, conclui a presidente do clube.

Além da equipe Cobrarés, atual campeã do Centro-Oeste, também competem os times Dourados Redladies (MS), Brasília Selvagens (DF) e Goiânia Rednecks (GO). O evento é apoiado pelo Governo do estado, por meio da Fundesporte, e acontece neste fim de semana, 9 e 10 de abril, a partir das 8 horas, no Centro de Convivência do Idoso “Vovó Ziza”, em Campo Grande.