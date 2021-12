Onze sul-mato-grossenses participarão do Grande Prêmio de Judô Paralímpico nesta sexta-feira (3), no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo (SP). Este será o primeiro evento da modalidade em território nacional em dois anos.

Representam Mato Grosso do Sul paratletas do Ismac (Instituto Sul-Mato-Grossense para Cegos Florivaldo Vargas) e AJCS (Associação de Judô Caminho Suave), ambos de Campo Grande.

“Muito feliz em poder ver os atletas voltando aos tatames depois de tanto tempo, após um período tão difícil. Estamos ansiosos e esperamos representar muito bem Mato Grosso do Sul nesse retorno”, destaca a técnica do Ismac, Anne Talitha Silva. Na última edição do Grand Prix, a delegação sul-mato-grossense faturou 12 medalhas, das quais seis foram de ouro, duas de prata e quatro de bronze.

O último foi o Grand Prix de 2019, que aconteceu no dia 30 de novembro daquele ano. Por conta da pandemia do coronavírus, as duas etapas do ano passado e a primeira de 2021 não puderam ser realizadas.

A competição na capital pualista contará com mais de 120 atletas, nas categorias etárias adulto e sênior, incluindo nomes que representaram o Brasil na Paralimpíada de Tóquio-2020, no Japão: Thiego Marques (-60 kg), Harlley Arruda (-81 kg), Arthur Silva (-90 kg), Antônio Tenório (-100 kg) e Wilians Araújo (+100 kg).

Confira abaixo a lista dos judocas de MS que disputarão o Grand Prix:

Alexsander Delgado Ferreira (AJCS) – até 100 kg, classe B1

Benilce de Araújo Lourenço (Ismac) – até 63 kg, classe B1

Hellen Cordeiro Machado (Ismac) – até 63 kg, classe B3

Jorge Diodi Nakashita (Ismac) – até 60 kg, classe B1

Luzia de Alcântara Santana Lustosa (Ismac) – até 70 kg, classe B1

Michele Aparecida Ferreira (AJCS) – até 63 kg, classe B2

Nathan de Freitas Reliquias (Ismac) – até 73 kg, classe B1

Rafael Ferreira Martins (Ismac) – até 60 kg, classe B2

Rogério Campos dos Santos (Ismac) – até 81 kg, classe B1

Rosemeire Castilho dos Santos (AJCS) – acima de 70 kg, classe B1

Sara Silva dos Santos (AJCS) – até 52 kg, classe B1