MS subiu duas posições no ranking que avalia o grau de transparência das informações sobre o coronavírus nos portais oficiais dos governos estaduais e federal. Com 97 pontos, o Estado ocupa a segunda posição do ranking nacional ao lado do Amazonas. A tabulação dos dados é feita pela Open Knowledge Brasil (OKBR). Na última avaliação, datada de 13 de julho, Mato Grosso do Sul tinha 88 pontos e estava na 4ª colocação.

O ranking é liderado pelos estados de Santa Catarina e Rondônia, ambos na 1ª posição com 100 pontos. Na sequência aparecem Amazonas e Mato Grosso do Sul, na 2ª colocação com 97 pontos; e Minas Gerais e Pernambuco em 3° lugar com 95 pontos. O Governo Federal tem 77 pontos e está em 12° na lista de transparência. A OKBR, também conhecida como Rede pelo Conhecimento Livre, é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos e apartidária que atua no país desde 2013. A rede desenvolve e incentiva o uso de tecnologias cívicas e de dados abertos.

População indígena

Destaque para a pontuação do Estado é a população indígena. A informação no quesito raça/cor já é uma realidade e, além dessa categoria, o formulário de notificação obrigatória do Ministério da Saúde traz um campo mais específico para identificar pessoas conforme os grupos étnicos.