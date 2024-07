MS Supera: programa do Governo do Estado divulga resultado final da fase C e abre seleção da fase D

O programa MS Supera divulgou nesta sexta-feira (26) o resultado de mais uma etapa do ano. Nessa fase foram 420 habilitados, número quase três vezes maior que na fase B. Gerenciado pela Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos), o MS Supera paga um salário mínimo para cada estudante e já conta com 1.387 beneficiários dentre 2 mil vagas disponíveis.

De hoje (26) até o dia 4 de agosto, novos candidatos têm a chance de concorrem a uma vaga no programa por meio da fase D, no link disponibilizado na página www.sead.ms.gov.br/programa-ms-supera. Todas as documentações necessárias, legislações e informações para a correta inscrição no MS Supera podem ser consultadas diretamente na página da Sead.

Fase C

Em consulta ao resultado no site da Sead o candidato encontrará a listagem final dos habilitados, bem como as recomendações para assinatura do Termo de Concessão do Benefício. No WhatsApp 67 9 9234-3109 ou pelo e-mail mssupera@sead.ms.gov.br é possível sanar eventuais dúvidas.

MS Supera

O programa MS Supera tem como objetivo principal conceder benefício social no valor de 1 (um) salário mínimo a estudantes de baixa renda, de cursos de educação profissional técnica de nível médio ou universitários de instituições públicas ou privadas, visando a estimular a permanência dos estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica, em especial os indígenas, nos cursos universitários e de educação profissional técnica e reduzir a evasão escolar.

O estudante de baixa renda, habilitado e selecionado em processo seletivo, com frequência regular na instituição de ensino de que trata esta Lei, receberá auxílio financeiro, sob a forma de benefício social, que será repassado diretamente ao estudante, por meio de transferência bancária, para dar condições de permanência no ensino e conclusão do referido curso.