Mato Grosso do Sul também conta com bloqueio de caminhoneiros, que apoiam o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), nesta quinta-feira (9). Os motoristas são contra os ministros do STF (Supremo Tribunal Federal).

Em nota, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) informou que já está de posse de uma liminar da justiça federal que estabelece multa de 10 mil reais por dia caso a BR 163 seja mantida interditada. A multa poderá ser aplicada ao CNPJ ou CPF dos organizadores.

Veja sobre as manifestações:

PARANAÍBA: BR158 km 91. Trânsito bloqueado para caminhões. 100 manifestantes. Sem previsão de liberação.

BR163: sem alteração

GUIA LOPES E JARDIM: sem alteração

TRÊS LAGOAS: BR262 km 4. PONTO DE CONCENTRAÇÃO.

ELDORADO: BR-163 km 38. INTERDIÇÃO TOTAL. Equipe PRF no local.

NAVIRAÍ: BR-163 km 117. INTERDIÇÃO TOTAL. Equipe PRF no local.