MS tem 11 municípios entre os 100 mais ricos do agronegócio no Brasil

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) divulgou um ranking dos 100 municípios mais ricos do Brasil no agronegócio. Os dados são da pesquisa anual da Produção Agrícola Municipal (PAM) de 2022, que levou em consideração, entre outros quesitos,

área colhida, produção, valor da produção das lavouras e rendimento.

Mato Grosso do Sul tem 11 municípios entre os mais ricos, mas nenhum no top 10. O melhor classificado é o município de Maracaju, em décimo segundo, bem à frente de Dourados, em vigésimo primeiro.

Na sequência aparecem Sidrolândia (28); Ponta Porã (31); Costa Rica (47); São Gabriel (53); Chapadão do Sul (58); Rio Brilhante (59); Nova Alvorada (70); Campo Grande (87).

Segundo levantamento, entre os 100 municípios mais ricos, 67 situam-se no Centro Oeste: 41 em Mato Grosso, 14 em Goiás, 11 no Mato Grosso do Sul e um no Distrito Federal (Brasília).

Três municípios de Mato Grosso ocupam a primeira colocação: Sorriso; Campo Novo dos Parecis e Sapezal. Confira abaixo os números:

