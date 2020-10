O boletim epidemiológico online, transmitido pela Secretaria Estadual de Saúde, via facebook do Governo do Estado, nesta segunda-feira, dia 26, trouxe a confirmação de 164 novos casos de coronavírus em Mato Grosso do Sul. Com isso, o número total de casos confirmados desde o início da pandemia é de 80.064, uma média móvel de 367 casos por dia. A taxa de contágio voltou a cair de 0.92 para 0.91, o que significa que para cada 100 casos confirmados outros 91 podem ser contaminados.

O secretário de saúde Geraldo Resende lamentou o número de mais de 80 mil contaminados pela doença, e voltou a alertar que apesar da queda no número de casos a pandemia não acabou, e ressaltou a necessidade de comprometido com as medidas de biossegurança por parte da população, como evitar aglomerações e fazer uso da máscara.

Entre os municípios com maior número de novas confirmações, Campo Grande aparece com 87, Dourados 18, Naviraí e Três Lagoas dez casos cada e Porto Murtinho com oito novos casos.

Dos 80.064 casos confirmados, 74.584 estão sem sintomas e já estão recuperados, 3.613 estão em isolamento domiciliar, e 312 estão internados.

Foram registrados ainda 02 novos óbitos, passando para 1.555 mortes pela doença em Mato Grosso do Sul, média móvel de 8,3 óbitos por dia. Os óbitos foram um de Campo Grande e um de Naviraí.

Acompanhe os boletins periódicos no link: http://www.vs.saude.ms.gov.br.