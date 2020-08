Conforme o boletim epidemiológico divulgado nesta terça-feira pela SAS, o Estado registrou 18 mortes e total de 1.249 novos casos de coronavírus de ontem até hoje às 9 horas. Agora já são para 767 mortes pela doença em Mato Grosso do Sul, mantendo a taxa de letalidade, 1,7%, e 44.324 casos confirmados desde o início da pandemia. Do total geral de registros de Covid-19, 6.694 estão em isolamento domiciliar, 36.355 estão sem sintomas e já estão recuperados e 508 estão internados. Cinco pacientes internados são procedentes de fora do Estado.

Conforme levantamentos apresentados ainda hoje (25, Campo Grande é a cidade com maiores números de casos apesentados nas últimas 24 horas, com total de 673. Aquidauana aparece com 78. Miranda com 45 novos casos e Aparecida do Taboado com 42.

Porém, a preocupação da SAS, agora, é a disponibilidade de leitos. Nas macrorregiões de Campo Grande e Dourados, por exemplo, 78% dos leitos já estão ocupados. Já macrorregião de Corumbá tem 70% de ocupação.

Os casos suspeitos em investigação tiveram as amostras encaminhadas para o Lacen, e os resultados ficam prontos entre 24 a 72 horas, após o recebimento das amostras.