Com mais 392 exames positivos para o COVID-19 nas últimas 24 horas, o número de casos confirmados da doença no Estado chega a 4.666. Foi registrado um óbito, passando para 40 mortes pela doença em MS. As informações foram apresentadas nesta sexta-feira (19) em coletiva de imprensa on-line com autoridades estaduais.

Dos 4.666 casos confirmados, 2.218 estão em isolamento domiciliar, 2.290 estão sem sintomas e já estão recuperados e 123 estão internados, sendo 81 em hospitais públicos e 42 em hospitais privados. Quatro pacientes internados são procedentes de fora do Estado e um paciente internado é de outro país.

Os casos suspeitos em investigação tiveram as amostras encaminhadas para o Lacen, onde será feito o exame para nove tipos de vírus respiratórios, incluindo influenza e coronavírus. O laboratório realiza os exames para Covid-19 em MS. Os resultados ficam prontos entre 24 a 72 horas, após o recebimento das amostras.

A Secretaria de Estado de Saúde pública o boletim epidemiológico referente às notificações de casos suspeitos de coronavírus diariamente. As informações divulgadas pela Secretaria são os dados oficiais consolidados do Estado que são repassados ao Ministério da Saúde.

Acompanhe os boletins periódicos no link: http://www.vs.saude.ms.gov.br.