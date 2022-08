Mato Grosso do Sul registrou a terceira menor taxa de desocupação do Brasil no segundo trimestre deste ano, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) divulgada nesta sexta-feira (12) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A taxa de pessoas na força de trabalho que estão desocupadas em Mato Grosso do Sul foi de 5,2% no período analisado. No País, os menores índices são de Santa Catarina (3,9%) e Mato Grosso (4,4%).

Na comparação com o primeiro semestre do ano, o Estado teve redução no percentual de pessoas desocupadas. A quantidade caiu de 6,5% para 5,2%.

A média brasileira foi de 9,3%, recuando 1,8 ponto percentual ante o primeiro trimestre de 2022 (11,1%).

O Estado ainda ficou em oitavo lugar entre as unidades federativas que mais empregam com carteira assinada no setor privado, com 76,2%, valor acima da média nacional (73,3%).

Em relação à taxa de informalidade, Mato Grosso do Sul também ocupa posição de destaque, com 34,3%. A taxa de informalidade para o Brasil foi de 40% da população ocupada. As menores ficaram com Santa Catarina (27,2%), São Paulo (31,1%) e Distrito Federal (31,2%).