MS terá dois novos presídios na Capital e dois no interior

O governador Eduardo Riedel anunciou na manhã desta segunda-feira, em agenda com o ministro da Segurança, Flávio Dino, que o Governo Federal construirá quatro novos presídios em Mato Grosso do Sul.

Segundo Riedel, serão investidos R$ 60 milhões para construção de dois presídios federais na Capital e dois no interior: Nova Andradina e Jardim.

Segundo Riedel, os destinos no interior ainda podem mudar. Entretanto, citou a importância de um presídio em Jardim, que será Município polo da Rota Bioceanica, necessitando de investimento principalmente por se tratar de fronteira internacional.

Flávio Dino anunciou que serão unidades modernas, com mais de 1600 vagas, com espaço para trabalho, garantindo um sistema penitenciário cada vez mais eficiente. Ele reforçou que muitos presos federais acabam indo para penitenciária estadual, principalmente no Estado, com muitas prisões por tráfico. Os novos presídios terão objetivo de reduzir essa superlotação.

Ao todo, serão R$ 121 milhões em investimentos para a Segurança Pública de Mato Grosso do Sul. O Governo Federal também entregou 82 viaturas e equipamentos (pistolas, insumos para perícias, detectores de metais, entre outros) para o fortalecimento da segurança pública do estado.

Relacionado