MS terá maior hospital veterinário silvestre da América Latina

O Governo do Estado inaugura, nesta quinta-feira, o Hospital Veterinário de Animais Silvestres do Centro de Reabilitação (CRAS), localizado no Parque Estadual do Prosa, em Campo Grande.

Com investimento de pouco mais de R$ 5 milhões, o hospital foi construído em uma área anexa ao CRAS e terá estrutura completa com salas cirúrgicas, salas para exames de imagem, ambientes para recuperação e dependências administrativas.

Segundo governo, o novo hospital, batizado de “Ayty” – palavra tupi-Guarani que significa ninho, cuidado, aconchego – será o maior da América Latina no atendimento exclusivo para animais silvestres.

A expectativa é de que o hospital veterinário modernize o atendimento a animais de diversas espécies que vivem no Pantanal, Cerrado e Mata Atlântica, que precisaram ser resgatados e necessitam de tratamento.

O CRAS foi criado em julho de 1987 com o intuito de recepcionar, triar e destinar os animais silvestres apreendidos em operações de combate ao tráfico; atropelados nas rodovias estaduais ou entregues voluntariamente pela população.

Segundo Imasul, o CRAS já recepcionou mais de 300 espécies, entre aves, répteis e mamíferos, totalizando, aproximadamente, 41.000 animais. Deste total 68% são aves, 20% mamíferos e 12% répteis. O número de animais ameaçados de extinção é de 4% em relação ao total de entradas.

foto: divulgação

