Após ficar três dias com a taxa de ocupação nos leitos de UITs covid abaixo de 100%, MS volta registrar superlotação nos hospitais em todo o estado. Conforme o painel Mais Saúde, mantido pela SES (Secretaria Estadual de Saúde), na manhã desta segunda-feira (12), a taxa de ocupação de leitos críticos para pacientes com covid em estado grave é de 101%. Isso significa que são 586 pacientes, sendo que a capacidade hospitalar de MS é de 580 leitos atualmente. Ou seja, o sistema de saúde está com 6 pacientes além da capacidade. Os dados apontaram que durante a semana passada, além do alto número de mortes, houve ampliação dos leitos, que permitiu um pequeno e rápido alívio na superlotação dos hospitais. No entanto, o grande aumento nas internações nesse final de semana elevou novamente a taxa de ocupação nos leitos de UTIs em todo o estado.