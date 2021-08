Mudança do clima tem provocado efeitos drásticos no Semiárido, aponta o último relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), divulgado na última segunda-feira (9). Segundo o relatório devido a mudança do clima a região que engloba parte do Nordeste e o norte de Minas Gerais está enfrentando secas mais intensas e temperaturas mais altas que as habituais. Essas condições aliadas ao avanço do desmatamento na região, tendem a agravar a desertificação, que já engloba uma área equivalente à da Inglaterra

IPCC

O Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima, IPCC, foi criado pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (ONU Meio Ambiente) e pela Organização Meteorológica Mundial (OMM) em 1988 com o objetivo de fornecer aos formuladores de políticas avaliações científicas regulares sobre a mudança do clima, suas implicações e possíveis riscos futuros, bem como para propor opções de adaptação e mitigação. Atualmente, o IPCC possui 195 países membros, entre eles o Brasil.