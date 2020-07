ANASTÁCIO-MS (Correspondente) – Mulher acorda com desconhecido dentro de casa e acaba esfaqueada. A vítima dormia com o filho e o marido no quarto quando ao despertar se deparou com o estranho dentro do cômodo. A moradora se ajustou e gritou e foi esfaqueada no braço. O esposo entrou em luta corporal com o agressor que fugiu. A PM foi acionada mais o autor não foi localizado.