Mulher agride o namorado com garrafada no rosto na fronteira

Uma jovem de 25 anos após uma briga num bar feriu o namorada de 39 anos com uma garrafada em Pedro Juan Caballero. Ele relatou que estava indo embora para a casa com a namorada quando disse que iria passar num no Paraguai, para cumprimentar um amigo que fazia aniversário.

A mulher se alterou, entrou no comércio, pegou uma garrafa de bebida e o agrediu no rosto. Em seguida a autora entrou no carro e fugiu. A vítima foi socorrida pela ambulância ao Hospital Regional de Pedro Juan Caballero, onde recebeu os devidos cuidados.

O rapaz registrou B.O na DEPAC de Dourados.