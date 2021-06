Uma mulher de 38 anos procurou a delegacia de polícia de Campo Grande, nesta quarta-feira (9) depois de sofrer uma emboscada, por outra mulher de 37 anos no Jardim Noroeste, por causa de um desacordo comercial entre as duas.

Segundo o relato da vítima na delegacia, ela havia pegado algumas mercadorias com a autora para revender sendo que não teria repassado o dinheiro para a mulher, que por volta das 5h30 da manhã desta quarta (9) armou a emboscada.

Quando ia para o trabalho, a vítima acabou surpreendida pela autora no meio do caminho, que armada com uma faca tentou desferir goles contra ela, que se salvou ao correr focando com ferimentos superficiais nas costas. A autora não foi localizada.