Mulher se apresenta na Delegacia acompanhada do advogado e confessou ter executado Fábio Messias de Oliveira de 40 anos a tiros em Naviraí. Ele alegou que sofria inúmeras ameaças da vítima. O revólver calibre 38 usado no crime foi apreendido. A suspeita se entregou na terça-feira (07) e já era procurada pela Polícia pelo crime. A vítima era filho do ex-vereador do município, Benedito Messias, “Dito”.