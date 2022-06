Um homem de 58 anos tentou matar a ex-esposa por não aceitar o término do relacionamento em Corumbá. Ela conseguiu sair do local se abrigando numa casa abandonada. Ao encontrá-la, o autor a golpeou com a madeira. A vítima empurrou o ex e saiu correndo, mas caiu e machucou o pé direito. A Polícia foi acionada, mas o autor fugiu. Ela solicitou medidas protetivas de urgência.