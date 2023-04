Mulher consegue na Justiça direito de cultivar maconha para uso medicinal

Moradora poderá importar sementes e cultivar maconha para a produção do seu próprio remédio. Ela sofre de paralisia facial; Síndrome de Bell e a depressão, decorrente dos danos estéticos. Além de ter dificuldades para mastigar e dormir.

Com o uso do óleo extraído da planta ela obteve resultados satisfatórios. Depois disso, estudou e se especializou no assunto.

O advogado Felipe Nechar conseguiu provar a capacidade da paciente de plantar e extrair o próprio remédio. Com a decisão as autoridades devem se abster de investigar, repreender ou atentar contra a liberdade de Jéssica, de locomoção, bem como deixar de apreender ou destruir sementes e insumos de cannabis destinados à produção do óleo.

“O ativismo judicial tem fornecido o acesso democrático ao tratamento com cannabis para fins medicinais como forma de sanar as lacunas e letargia omissiva do Ministério da Saúde, Anvisa e União, uma vez que entendem o custo alto decorrente da importação destes produtos e a longa demora no caminhar processual”, explicou o advogado.