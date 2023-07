Mulher corta testículos do marido com as unhas após ver mensagens da ex no celular dele

Mulher de 28 anos foi presa no último sábado (23) após cortar os testículos do marido, de 40 anos, com as unhas e arremessar um copo na cabeça dele, após ver mensagens da ex dele no celular. O crime ocorreu na cidade de Santo Antônio do Descoberto (GO), no entorno do Distrito Federal.

Conforme a imprensa local, o casal estava ingerindo bebida alcoólica em uma fazenda, em festa de comemoração pelo aniversário da mulher, quando passaram a discutir depois que a mulher viu mensagens enviadas pela ex-esposa do marido no celular dele.

Então, após a discussão, ela usou uma faca para cortar os testículos, que ficaram expostos. Ainda, jogou um copo na cabeça dele, provocando ferimento. Depois, saiu do local.

A polícia encontrou no dia seguinte e a prendeu. Porém, em audiência de custódia, a Justiça de Goiás autorizou a mulher a responder pelo crime em liberdade.

À polícia, ela disse que feriu o companheiro para se defender. Ela alegou que guardou o celular do companheiro após ver as mensagens. Ela disse que, após a discussão, ele teria ido na direção dela, para agredi-la e tomar o aparelho. Então, conforme depoimento dela, ela atirou o copo em direção a ele.

Em seguida, relatou que os dois entraram em luta corporal no chão, quando o marido teria ido na cozinha pegar uma faca. Assim, acrescentou que ela conseguiu segurar a bolsa escrotal do homem e, para se desvencilhar, rasgou a pele dos testículos dele com as unhas.