Na manhã desta quinta-feira (28), uma mulher de 32 anos foi encaminhada para a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), após o ex-marido de 42 anos invadir a sua casa e enforcá-la. Para se defender, a mulher cravou uma faca na cabeça do homem.

A confusão segundo informações passadas, são de que tudo começou por volta das 5h20 da manhã, quando a vítima estava lavando roupas e falando ao celular. O ex-marido que mora ao lado ouviu a vítima ao telefone e invadiu a residência.

Ele foi para cima da vítima, tomou e quebrou o aparelho celular. Em seguida, o homem passou a enforcar a vítima, que para se defender, pegou uma faca de serra que estava em seu bolso e desferiu um golpe contra a cabeça do homem e atingiu a sua têmpora.

A faca ficou cravada na cabeça do homem. A mulher chamou o socorro e tentou estancar o sangue com uma toalha. Informações são de que o homem teria perdido bastante sangue. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e o homem encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) das Moreninhas.

Para os policiais, o homem disse que estava dormindo quando a mulher o esfaqueou, mas não seria verdade já que na cama dele não havia qualquer sinal de sangue. A poça de sangue estava concentrada no chão da cozinha da mulher onde ocorreu o crime. O casal tem quatro filhos. A mulher foi levada para a delegacia onde passa pelo setor psicossocial. Não se tem informações do estado de saúde do homem.