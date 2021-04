CAMPO GRANDE/MS – Aconteceu nesta quarta-feira (21) no conjunto Coophatrabalho, quando participavam de um churrasco, na residencia do casal. Em depoimento para a policia, a autora, de 39 anos, disse que esfaqueou o marido depois de ser mordida nos seios, e para se defender de possível agressão foi obrigada a desferir os golpes de faca.

Os policiais foram acionados por volta das 19 horas e quando chegaram ao local encontraram a vítima, de 48 anos, esfaqueada na perna, no braço e no abdômen. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e o homem foi levado para a Santa Casa e até as 9 horas da manha não havia infiormações sobre a gravidade dos ferimentos ou seu estado de saúde.

A autora ainda contou à polícia, que eles estavam reatando o casamento e fazendo um churrasco quando recebeu uma ligação e a vítima teria ficado com ciúmes. Ela foi conduzida até a delegacia, e está presa