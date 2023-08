Ana Paula Pridonik (27) viúva do pecuarista Garon Maia Filho, que morreu junto com o filho, Francisco Veronezi Maia (11) numa queda de avião no sábado (29), morre após efeturar um tiro contra sua na cabeça no Residencial Village, região da Vila Antônio Vendas, em Campo Grande.

Ela chegou a ser socorrida pelos Bombeiros e SAMU a Santa Casa em estado grave; mas horas depois veio a óbito.