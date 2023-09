Mulher de Zanin assina processo acolhido por Toffoli para anular provas contra Lula

A advogada Valeska Martins, mulher do ministro Cristiano Zanin, doSupremo Tribunal Federal (STF),assina a petição acolhida por Dias Toffoli, nesta quarta-feira, 6, para anular provas obtidas pela Lava Jato contra o presidente Lula. O petista moveu o processo em 2020. Valeska trabalhava com Zanin em 2018, quando a Polícia Federal prendeu Lula.

Valeska é coautora do livroLawfare: uma introdução, escrito com Zanin, no qual explicam a tese segundo a qual o Poder Judiciário é instrumentalizado para perseguições políticas. De acordo com o casal, Lula era vítima de uma estratégia que visava caçar os direitos políticos, por meio da própria Justiça, citada porToffoli, na decisão de hoje.

Atualmente, Valeska atua em 14 processos no STF.