Mulher de 48 anos passou por situação constrangedora ao visitar o marido em um hospital particular de Campo Grande. Casada há mais de 20 anos, ela descobriu que estava sendo traída ao procurar pelo convivente, pai de sua filha, internado com covid-19. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima estava no trabalho quando recebeu uma ligação do marido, bombeiro, informando que testou positivo para o novo coronavírus e que seria internado. Ele falou que não precisava de visita e já se sentia melhor.

Preocupada, a esposa foi ao hospital mesmo assim e foi informada que o bombeiro estava com a namorada. No local, ela se deparou com uma amiga e ouviu do marido que a amante passaria a cuidar das coisas dele e ela deveria “cuidar da própria vida”.

O bombeiro foi entubado e a falsa amiga ficou com celular, documentos e cartões do paciente. A mulher procurou a polícia e registrou o caso para “preservação de direito” na Depac Centro.