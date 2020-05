Roselaine Gonçalves Carvalho (25), esposa do assassino em série o pedreiro Cleber de Souza Carvalho (43) foi presa preventivamente na tarde de hoje (25) pelos policiais da DEH. Ela estava em casa na Rua Júpiter, na Vila Planalto, em liberdade provisória e fazendo uso de tornozeleira eletrônica. Ela é suspeita no envolvimento do assassinado de José Leonel Ferreira dos Santos (61), na Vila Nasser. As investigações apontam que ela e a filha, Yasmin Natasha Gonçalves Carvalho ocultaram o cadáver do idoso. Cleber e a filha já estão presos.