DOIS IRMÃOS DO BURITI-MS (Correspondente) – Polícia Civil prendeu uma mulher e apreendeu um adolescente suspeitos de homicídio de um jovem. A vítima um Jovem de 19 anos foi alvejado por ambos a golpes de faca. Socorrido foi encaminhado em estado grave a Santa Casa de Campo Grande. A autoridade policial representou pela prisão preventiva da mulher e pela internação provisória do adolescente infrator, diante da gravidade do crime executado, nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, o que foi analisado e deferido pelo juízo.

A suspeita responderá pelo crime de homicídio qualificado na forma tentada.