Jovem de 30 anos foi agredida com o cabo de uma pistola em plena luz do dia, nesta sexta-feira (26), na Rua Val Paraíso, Guanandi, em Campo Grande. O assalto ocorreu por volta das 8h30. A vítima contou à polícia que estava perto da Avenida Bandeirantes quando foi surpreendida por dois homens em um Celta prata. O carona desdeu do veículo, prensou a jovem contra o muro, bateu a arma, uma pistola preta, contra o peito dela e pediu o celular.

Logo após o roubo, a dupla fugiu do local. Segundo o boletim de ocorrência, o homem que abordou a vítima era moreno, alto (mais ou menos 1,80m), magro, vestia um boné preto, calça jeans clara e camiseta escura, possuía uma barba grande e com pelos altos no braço. O motorista também era moreno, aparentava ser jovem, também estava de boné, sem barba. A mulher conseguiu anotar a placa do veículo, que consta como furtado no sistema policial. O fato foi presenciado por algumas pessoas que estavam em um restaurante próximo do local.