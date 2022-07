Mulher quase perdeu o braço e a perna após tentar separar uma briga entre seu cão e dois da raça Pitbull no São Conrado em Campo Grande. Os Pitbulls invadiram a residência após a vítima abrir o portão e avançaram contra os seus vira-latas. O marido dela acertou um deles a pauladas. A vítima ao tentar apartar a briga foi ferida no braço e perna direita. A equipe do CCZ recolheu o animal e o Corpo de Bombeiros socorreu à vítima encaminhando ao Hospital.