Mulher de 47 anos foi atacada por um Rottweiler, na tarde desta segunda-feira (16), após sair do serviço, na Rua Maria Carlota Giordano, no Residencial Oliveira, em Campo Grande. Conforme registro da ocorrência, o animal pulou no pescoço da mulher, que colocou a mão para se defender e acabou mordida. Ela deu chutes no animal, que só foi contido com a ajuda de terceiros.

Ainda segundo relato, a dona do cachorro se ofereceu para levar a mesma no UPA, mas com a condição de não contar para ninguém, nem para a patroa da vítima. No entanto, a mulher se recusou e foi levada à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Leblon pela patroa. Depois disso, ela procurou à delegacia e registrou o caso como omissão de cautela na guarda ou condução de animais e lesão corporal culposa.