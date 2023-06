Piloto de Moto Honda Fan 125 de 51 anos atropelou uma mulher de 47 anos na faixa de pedestre na Avenida Ceará, com a Rua 15 de Novembro, em Campo Grande. Ela sofreu escoriações nos braços, pernas e pé sendo socorrida e encaminhada para a UPA das Moreninhas. O motociclista não sofreu ferimentos. Ele estava com a CNH vencida e a moto com documento atrasado e foi levada para o Detran-MS.