Depois de receber um vídeo que circulou na mídia local e nas redes sociais em Miranda, em que uma pessoa teria propositalmente passado por cima de um gato no dia 23 deste mês, uma equipe de Policiais Militares Ambientais de Miranda iniciou buscas logo que tomou conhecimento ontem (27) e conseguiu acessar a placa do veículo e localizar a responsável pelo caso que causou muita comoção nas redes sociais.

No vídeo (anexo) realmente fica a impressão de que a pessoa teria visto o animal, pois estava em baixa velocidade e faz um desvio em direção ao gato, passando com as duas rodas de um lado do veículo sobre o bicho, que aparentemente teve as patas e até a coluna afetada e depois veio a óbito no mesmo dia.

Os Policiais localizaram a acusada (36) na quarta-feira (28) que negou ter praticado o ato de maus tratos ao animal e afirmou que não teria visto o bicho. A PMA efetuou um auto de infração administrativo e multou a acusada em R$ 500,00. Ela também poderá responder por crime ambiental de maus-tratos a animais, caso seja comprovado que teve intenção de atropelar o animal. A pena é de dois a cinco anos de reclusão.