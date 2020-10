PMA de Bela Vista realizavam fiscalização no município de Antônio João hoje (28) e receberam denúncias, de que uma mulher mantinha um animal silvestre ilegalmente em sua residência na cidade. A equipe foi ao local e verificou em um chiqueiro no quintal da casa da denunciada um animal silvestre da espécie cateto, que era mantido em cativeiro sem autorização do órgão ambiental.

A infratora (67) informou aos Policiais que possuía o animal desde filhote e o criava no chiqueiro no quintal. O cateto foi apreendido. A equipe da PMA a encaminhou à delegacia de Polícia Civil de Antônio João e ela responderá por crime ambiental, com pena prevista de seis meses a um ano de detenção. Contra ela também foi confeccionado um auto de infração e arbitrada multa administrativa no valor de R$ 500,00. O bicho será encaminhado ao CRAS, em Campo Grande.