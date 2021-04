A PMA de Aquidauana autuou na terça-feira (6) pela manhã, um empresário por incêndio em terreno baldio em Anastácio. No período da tarde também de ontem, a população daquela cidade telefonou para os Policiais Militares Ambientais de Aquidauana, para denunciar uma mulher que colocava fogo em vegetação e resíduos em um terreno no perímetro urbano, no bairro Cristo Rei, nas proximidades de sua residência.

Uma equipe compareceu ao local e encontrou a denunciada, que incendiava vários montes com restos de vegetação que ela havia limpado em um terreno, causando muita fumaça e transtornos aos vizinhos. A PMA ordenou e auxiliou a autora na extinção do fogo. A infratora (36) foi autuada administrativamente e foi multada em R$ 400,00.

Esta foi a décima primeira pessoa autuada por incêndio desde o dia 23 de março pela PMA de Aquidauana, nos municípios de Aquidauana e Anastácio. 10 foram autuadas por incêndios urbanos e um por incêndio rural em pastagem. Os trabalhos fazem parte da operação “Prolepse” de prevenção aos incêndios em Mato Grosso do Sul