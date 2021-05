BATAGUASSU-MS (Correspondente) – Uma mulher ainda não identificada está em estado grave no hospital após ser baleada na tarde desta sexta-feira (14) pelo ex-marido que fugiu do local. A vítima foi atingida por uma bala de raspão no braço esquerdo e a outra na cabeça. O crime ocorreu na Rua São João Batista quando ela foi surpreendida pelo autor que chegou atirando várias vezes. O motivo seria que ele não aceitava o fim do relacionamento. A Polícia está no encalço do autor.