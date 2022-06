Maria José Almeida Brito, de 52 anos, foi encontrada morta com ferimento na cabeça ao lado de uma moto em Aparecida do Taboado. Um frentista do posto informou que por volta da 1 hora da madrugada, a vítima acompanhada de um homem comprou R$ 40 em um galão de gasolina. A motocicleta apresentava um amassado no tanque, maçaneta do freio dianteiro e retrovisor quebrado e sem gasolina. A Polícia foi acionada o corpo encaminhado ao IML. O caso segue em investigação.