Mulher é estuprada na frente do filho em MS

Uma mulher de 35 anos foi estuprada na frente do filho de 3 anos por amigo de ex-marido em Mato Grosso do Sul. A vítima estava na casa com o filho quando o pervertido invadiu a casa de madrugada e a estuprou. O autor ainda desferiu xingamentos contra ela, que conseguiu gravar o abuso.

Ao perceber que havia sido gravado, o agressor apagou do celular da mulher as provas. Ela relatou que cerca de 30 dias antes, o autor havia ido até a sua casa para tentar um relacionamento com ela, mas teria se negado. Com isso ele fez ameaças dizendo que voltaria. Os policiais a encontraram chorando e abalado e a encaminharam ao hospital. O autor foi detido numa avenida da cidade; após tentar fugir e levado a Delegacia de Polícia.